Aldo Giovanni e Giacomo | al via le riprese del nuovo film di Natale | ”Il più bel giorno della nostra vita”

(Di martedì 21 giugno 2022) I tre del cinema,stanno preparando undidal titolo “Il più bel”. Uscirà il prossimo dicembre in tutte le sale. Ilè stato scritto dai tre attori insieme a Massimo Venier, Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Ledelsi terranno presso il Lago di Como, Lago Maggiore, a Milano e in Brianza, e dureranno sette settimane concludendosi a fine luglio., la trama del...

Pubblicità

globalistIT : - espansionetv : Location e tra Lago di Como e Brianza per il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - MontiFrancy82 : @AldoGiovaGiaco sul set del nuovo film IL PIÙ BEL GIORNO DELLA NOSTRA VITA diretto da MASSIMO VENIER - infoitcultura : Dopo Albanese anche Aldo, Giovanni e Giacomo scelgono il Lecchese come set del loro film - infoitcultura : Aldo, Giovanni e Giacomo: il loro nuovo film arriva al cinema a Natale 2022 -

e Giacomo tornano al cinema con una nuova commedia corale, in uscita a Natale 2022, per la regia di Massimo Venier, dal titolo provvisorio 'Il più bel giorno della nostra vita'. Insieme ...La pagina ufficiale del trio ha annunciato la notizia, fornendo un'anticipazione della trama e del titolo: 'Il giorno più bello della nostra vita'. Massimo Venier dirigerà 'Il più bel ...I tre del cinema, Aldo Giovanni e Giacomo stanno preparando un nuovo film di Natale dal titolo “Il più bel giorno della nostra vita”. Uscirà il prossimo dicembre in tutte le sale. Il nuovo film è ...Dopo Albanese anche Aldo, Giovanni e Giacomo scelgono il Lecchese come set del loro film. Per il notissimo trio comico, che ha fatto sbellicare tutti dalle risate tutti con Tre uomini e una gamba, La ...