Al via a Roma gli Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura (Di martedì 21 giugno 2022) Roma (ITALPRESS) – Tornano gli Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura. Dopo il successo della prima edizione che si era svolta a Parma nel 2021, con protagonisti 40 relatori seguiti da oltre 5 mila spettatori presenti sulle piattaforme di streaming social, quest'anno l'iniziativa si terrà a Roma, a Palazzo Bonaparte, in Piazza Venezia 5, da martedì 21 fino a venerdì 24 giugno. Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, sindacati, istituzioni, imprese, Mondo della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno utilizzerà l'argomento “Cultura” per favorire un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo: rilancio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)(ITALPRESS) – Tornano gli. Dopo il successoprima edizione che si era svolta a Parma nel 2021, con protagonisti 40 relatori seguiti da oltre 5 mila spettatori presenti sulle piattaforme di streaming social, quest'anno l'iniziativa si terrà a, a Palazzo Bonaparte, in Piazza Venezia 5, da martedì 21 fino a venerdì 24 giugno. Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, sindacati, istituzioni, imprese,formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno utilizzerà l'argomento “” per favorire un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo: rilancio ...

