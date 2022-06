Al-Khelaifi: «Il Real Madrid vince la Champions e non vuole giocarla. Superlega? Già morta» (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Psg, Al-Khelaifi, ha parlato della Superlega attaccando il Real Madrid ai microfoni di Marca Il presidente del Psg, Al-Khelaifi, ha parlato della Superlega attaccando il Real Madrid ai microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni: «Per me è già morta. Ed è strano perché il Real Madrid ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi, ma poi non gli piace giocarla. Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non capisco perché i tifosi spagnoli siano contrari». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Psg, Al-, ha parlato dellaattaccando ilai microfoni di Marca Il presidente del Psg, Al-, ha parlato dellaattaccando ilai microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni: «Per me è già. Ed è strano perché ilha vinto meritatamente unaLeague, festeggiandola per giorni interi, ma poi non gli piace. Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non capisco perché i tifosi spagnoli siano contrari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

