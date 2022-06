Agli Europei è fioretto d' oro! Gli azzurri conquistano il titolo a squadre

Pubblicità

Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - ItaliaTeam_it : OLEEEEEEEEEE! SIAMO ANCORA SUL PODIO! ?????????? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola A… - ItaliaTeam_it : CAMPIONESSE D'EUROPA! ?? Farfalle ORO con i cinque cerchi e nell’esercizio misto. Alessia Maurelli, Martina Centof… - fisco24_info : Scherma: agli Europei Italia medaglia d'oro nel fioretto: Battuta la Francia nella finale di Antalya - peppe844 : RT @fanpage: L'Italia trionfa ancora. È medaglia d'oro! ???? -

Piovono medaglie per l'Italiadi scherma in corso ad Antalya, in Turchia. Arrivano altri due podi, che portano il totale a 12, il maggior numero di sempre. Il fioretto è d'oro Oro al fioretto maschile composto da ...L'Italscherma vince la medaglia d'oro nel fioretto ai Campionatidi scherma, in corso ad Antalya (Turchia). Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi si sono laureati campioni d'Europa, ripetendo a squadre la prova eccellente ...Nel weekend del 24-26 giugno andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Sarà lo Stadio Guidobaldi a ospitare la rassegna tricolore, tappa importante di avvicinamento ai Mond ...In pedana si salirà alle 17 italiane Federica Isola, insieme alle compagne Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, hanno raggiunto la finale negli ...