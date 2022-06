Adriana Volpe, fatta a pezzetti dal big della tv: che sfilettata (Di martedì 21 giugno 2022) Un grande e stimato personaggio della tv ha ‘fatto a pezzi’ Adriana Volpe, arrecandole così un brutto colpo. Ecco le parole pungenti che hanno suscitato tanto scalpore. Una showgirl molto apprezzata dal pubblico, Adriana Volpe ha avuto modo di farsi conoscere al meglio come concorrente del Grande Fratello Vip prima e successivamente in qualità di opinionista, accanto alla sua acerrima ‘nemica’ Sonia Bruganelli. Sovente punti di vista divergenti ma anche univoche, alle volte. Adriana Volpe-Altranotizia (Fonte: Google)Attualmente, la splendida Adriana, tra i festeggiamenti per il suo compleanno e una rilassante vacanza in Basilicata, si sta godendo la sua pausa estiva, cominciando così l’estate 2022, come si evince dal suo profilo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 21 giugno 2022) Un grande e stimato personaggiotv ha ‘fatto a pezzi’, arrecandole così un brutto colpo. Ecco le parole pungenti che hanno suscitato tanto scalpore. Una showgirl molto apprezzata dal pubblico,ha avuto modo di farsi conoscere al meglio come concorrente del Grande Fratello Vip prima e successivamente in qualità di opinionista, accanto alla sua acerrima ‘nemica’ Sonia Bruganelli. Sovente punti di vista divergenti ma anche univoche, alle volte.-Altranotizia (Fonte: Google)Attualmente, la splendida, tra i festeggiamenti per il suo compleanno e una rilassante vacanza in Basilicata, si sta godendo la sua pausa estiva, cominciando così l’estate 2022, come si evince dal suo profilo ...

