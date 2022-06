Adesso possiamo dire che i Moto G62 5G e G42 sono ufficiali in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Motorola ha finalmente presentato ufficialmente i nuovi smartphone Moto G62 5G e G42 e l’azienda Lenovo ha deciso di renderli noto anche in Italia. Andiamo a scoprire ogni curiosità che riguarda le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita dei due device mid-range. Partiamo con i dettagli del Motorola Moto G62 5G: si tratta di un telefono cellulare che presenta un display punch-hole IPS LCD da 6,5 pollici Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo è venduto nei colori Midnight Gray e Frosted Blue. A bordo è presente il processore Qualcomm Snapdragon 480+ a 8nm con CPU octa-core Kryo 260 e GPU Adreno 619, supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 di spazio di archiviazione espandibile con microSD. Il nuovo Moto G62 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022)rola ha finalmente presentato ufficialmente i nuovi smartphoneG62 5G e G42 e l’azienda Lenovo ha deciso di renderli noto anche in. Andiamo a scoprire ogni curiosità che riguarda le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita dei due device mid-range. Partiamo con i dettagli delrolaG62 5G: si tratta di un telefono cellulare che presenta un display punch-hole IPS LCD da 6,5 pollici Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo è venduto nei colori Midnight Gray e Frosted Blue. A bordo è presente il processore Qualcomm Snapdragon 480+ a 8nm con CPU octa-core Kryo 260 e GPU Adreno 619, supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 di spazio di archiviazione espandibile con microSD. Il nuovoG62 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh ...

