Addio a Patrizia Cavalli, la poetessa che conquistò Elsa Morante (Di martedì 21 giugno 2022) Si è spenta, dopo una lunga malattia, la poetessa Patrizia Cavalli. La scrittrice, che era stata scoperta da Elsa Morante, aveva 75 anni. A darne l’annuncio Einaudi, casa editrice di quasi tutte le sue opere. Nella lunga carriera si è destreggiata tra poesia, prosa, teatro e romanzi di successo, come Pigre divinità e pigra sorte e Datura. Non ha mai nascosto la sua malattia, e aveva rivelato di non avere più paura della morte, avendo avuto abbastanza tempo per analizzarla. Addio a Patrizia Cavalli, la poetessa pianta anche fuori dall’Italia Patrizia Cavalli era nata a Todi, nel 1947, ma era romana d’adozione, essendo trasferita nella capitale poco più che ventenne, non abbandonandola più. Della sua ... Leggi su dilei (Di martedì 21 giugno 2022) Si è spenta, dopo una lunga malattia, la. La scrittrice, che era stata scoperta da, aveva 75 anni. A darne l’annuncio Einaudi, casa editrice di quasi tutte le sue opere. Nella lunga carriera si è destreggiata tra poesia, prosa, teatro e romanzi di successo, come Pigre divinità e pigra sorte e Datura. Non ha mai nascosto la sua malattia, e aveva rivelato di non avere più paura della morte, avendo avuto abbastanza tempo per analizzarla., lapianta anche fuori dall’Italiaera nata a Todi, nel 1947, ma era romana d’adozione, essendo trasferita nella capitale poco più che ventenne, non abbandonandola più. Della sua ...

