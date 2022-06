ACTIONAID in Bangladesh | colpito dalle grandi alluvioni

Pubblicità

BarbaraAnton73 : RT @ActionAidItalia: Il Bangladesh è uno dei Paesi più colpiti al mondo dagli effetti del cambiamento climatico. Stiamo fornendo assistenz… - Nuraluci : RT @ActionAidItalia: Il Bangladesh è uno dei Paesi più colpiti al mondo dagli effetti del cambiamento climatico. Stiamo fornendo assistenz… - ActionAidItalia : Il Bangladesh è uno dei Paesi più colpiti al mondo dagli effetti del cambiamento climatico. Stiamo fornendo assist… - Newsinunclick : L'organizzazione sta intervenendo per sostenere migliaia di persone nelle zone devastate ma le perdite e i danni so… -

Servizio Informazione Religiosa

Sono queste le parole di Farah Kabir, direttore di, intervenuto con l'organizzazione per assistere le famiglie in alcune delle aree più colpite dalle forti piogge che hanno ...sta fornendo assistenza alle famiglie in alcune delle aree più colpite. Più di 4 milioni di persone sono intrappolate a causa delle inondazioni nei distretti di Sylhet e ... Bangladesh: ActionAid, per alluvioni gravi "migliaia di persone sfollate in uno dei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico" Forti piogge hanno causato gravi alluvioni improvvise nel nord-est del Bangladesh, interrompendo le reti di trasporto e di comunicazione, le strutture per il trasporto di acqua potabile e devastando ..."La situazione è assolutamente devastante e molto peggiore di quanto pensassimo inizialmente. È la seconda volta in un mese che queste zone sono state devastate dalle inondazioni e le vite delle perso ...