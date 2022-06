Acqua, gas, elettricità. Il razionamento in Italia è già realtà (Di martedì 21 giugno 2022) Siamo già ai razionamenti. Mentre i titoli dei giornali dicono che potrebbe accadere il peggio, il peggio è già qua. In Lombardia con il Po in secca e il livello dell’Adda sempre più basso sono già scattati divieti. Contro lo spreco di Acqua potabile in Valtellina e sospensioni notturne nella provincia di Bergamo. A Tradate un’ordinanza del sindaco, Giuseppe Bascialla, ha imposto il divieto di utilizzare Acqua dalle 6 a mezzanotte fino al 31 agosto per innaffiare orti e giardini, lavare l’automobile, piazzette e vialetti e per riempire le piscine. La carenza di Acqua ha messo in ginocchio mezzo Paese. Da Nord a Sud i raccolti agricoli sono già pregiudicati Nei primi cinque mesi del 2022 le piogge sono crollate del 59% rispetto al 2021 in Lombardia. Il tutto nella cornice di previsioni meteo che non danno tregua al termometro di Milano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Siamo già ai razionamenti. Mentre i titoli dei giornali dicono che potrebbe accadere il peggio, il peggio è già qua. In Lombardia con il Po in secca e il livello dell’Adda sempre più basso sono già scattati divieti. Contro lo spreco dipotabile in Valtellina e sospensioni notturne nella provincia di Bergamo. A Tradate un’ordinanza del sindaco, Giuseppe Bascialla, ha imposto il divieto di utilizzaredalle 6 a mezzanotte fino al 31 agosto per innaffiare orti e giardini, lavare l’automobile, piazzette e vialetti e per riempire le piscine. La carenza diha messo in ginocchio mezzo Paese. Da Nord a Sud i raccolti agricoli sono già pregiudicati Nei primi cinque mesi del 2022 le piogge sono crollate del 59% rispetto al 2021 in Lombardia. Il tutto nella cornice di previsioni meteo che non danno tregua al termometro di Milano ...

Pubblicità

RaiTre : Un viaggio attraverso gli orrori della guerra in Ucraina, dal punto di vista dei civili, dei dissidenti e dei rifug… - Mauro8013 : RT @sdeangelis56: Nel Nord Italia l'acqua sarà razionata. Sarà razionata anche l'elettricità per via della chiusura del gas russo. Il carb… - Kapparar1 : RT @freedomnopass: E comunque privarci di acqua, luce e gas non serve ad aiutare gli ucraini, se la NATO stessa ci informa che 'la guerra d… - JJ1897JJ : RT @rodcostakiwi: ??Riassumendo : 1)A Ottobre si ricomincerà con il virus. 2)Non avremo il Gas per scaldarci 3)Corrente, Gas e Carburanti sa… - Mariari30057064 : RT @uzupetru: ?? #siccita a rischio chiusura 50mila aziende agricole?? Italiani a ottobre rischiano di restare senza cibo, acqua, gas e con… -