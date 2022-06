Acciaierie d’Italia investe nella formazione avanzata e ospita la sessione finale di steelmaster | corso di alto livello per i quadri delle aziende siderurgiche

(Di martedì 21 giugno 2022) Si è tenuta il 16 e 17 giugno presso lo stabilimento dia Taranto la discussionetesi scritte dai partecipanti alla XXIV edizione delloadper iintermediitaliane organizzato da RINA CSM e diretto da Enrico Gibellieri. . Obiettivo delè fornire ai partecipanti gli strumenti e le metodologie per delineare un quadro completo della siderurgia anazionale, europeo e mondiale.attraverso il suo Centro diha investito su 18 manager aziendali per contribuire ulteriormente alla ...

Pubblicità

TarantiniTime : Acciaierie d’Italia investe nella formazione avanzata e ospita la sessione finale di steelmaster, corso di alto liv… - TarantiniTime : Acciaierie d’Italia investe nella formazione avanzata e ospita la sessione finale di steelmaster, corso di alto liv… - _COSMOPOLIS_ : Taranto, Acciaierie d'Italia ospita la sessione finale dello Steelmaster #20giugno #attualità #acciaierieditalia… - teocorbe : RT @aless_marchetti: Su #acciaio ed ex-Ilva, alle 17.30 @rainews la mia intervista a Franco #Bernabè (pres.Acciaierie d’Italia): “decarboni… - TCommodity : RT @aless_marchetti: Su #acciaio ed ex-Ilva, alle 17.30 @rainews la mia intervista a Franco #Bernabè (pres.Acciaierie d’Italia): “decarboni… -

Corriere di Taranto

Si tratta di grandi aziende come Solvay, Italcementi, Buzzi Unicem,, Riva Acciaio. Nell'elenco degli interrompibili, in tutto 46 realtà, sono presenti anche cartiere, aziende ...... società specializzata nell'ottimizzazione energetica dei processi termici specialmente nel settore industriale, allo stabilimento diSpA di Novi Ligure (ex Ilva). L'operazione ha ... Acciaierie d'Italia, terminato lo Steelmaster