Accademia Santa Sofia, venerdì a Piazza Roma spazio al jazz (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – A Benevento con Accademia di Santa Sofia è tempo di Swing! venerdì 24 giugno alle ore 21.00 in Piazza Roma a Benevento, torna il grande jazz, con il concerto "Le Canzoni della Radio". Una chiusura in grande stile, per l'ultimo entusiasmante appuntamento del cartellone 2022, proposto da Accademia di Santa Sofia in collaborazione con Università degli Studi del Sannio, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e con la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. Swing Time B.B.Orkestra e Le Signorine – Trio Vocale Italiano, con arrangiamenti e direzione di Umberto Aucone, per la serata conclusiva della stagione, ...

