A Napoli rispunta la Lega: applaude Manfredi, sindaco-sceriffo. E riavvicina Maresca, in vista delle politiche (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La prima dichiarazione ufficiale di Rosaria Borrelli consigliera comunale della Lega è dedicata al regolamento di Polizia Urbana che tanto sta facendo discutere per i suoi divieti, anche se quello di stendere i panni al sole è stato cancellato. “Napoli deve ritornare ad essere una grande capitale europea dell’arte e della cultura, capace di affascinare quanti la vengono a visitare. Le modifiche apportate al regolamento per la sicurezza urbana del Comune di Napoli si pongono questa finalità e ciò non può non attirare la nostra attenzione. Per troppo tempo questa città è stata abbandonata a se stessa. Ora è necessario, e tutti i napoletani onesti se lo aspettano, il ripristino del corretto vivere civile”, ha dichiarato, pur nel giorno in cui fa discutere lo scippo del Rolex da 39mila ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La prima dichiarazione ufficiale di Rosaria Borrelli consigliera comunale dellaè dedicata al regolamento di Polizia Urbana che tanto sta facendo discutere per i suoi divieti, anche se quello di stendere i panni al sole è stato cancellato. “deve ritornare ad essere una grande capitale europea dell’arte e della cultura, capace di affascinare quanti la vengono a visitare. Le modifiche apportate al regolamento per la sicurezza urbana del Comune disi pongono questa finalità e ciò non può non attirare la nostra attenzione. Per troppo tempo questa città è stata abbandonata a se stessa. Ora è necessario, e tutti i napoletani onesti se lo aspettano, il ripristino del corretto vivere civile”, ha dichiarato, pur nel giorno in cui fa discutere lo scippo del Rolex da 39mila ...

Pubblicità

anteprima24 : ** A ##Napoli rispunta la #Lega: applaude #Manfredi, #Sindaco-sceriffo. E riavvicina #Maresca, in vista delle polit… - NapoliCalciogol : #Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguissa?… - djrenyx : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguissa? http… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguiss… - MarioParisi83 : #Napoli se parte Demme rispunta l'idea Berge dello #Sheffield #SUFC -