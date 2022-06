A Lago Patria per salutare la fidanzata incinta: arrestato camorrista in fuga (Di martedì 21 giugno 2022) Tradito dall’amore per la compagna la raggiunge in riva al mare. 36enne arrestato dai Carabinieri. A finire in manette Marco Mosella, 36enne napoletano, sfuggito a un blitz avvenuto lo scorso 4 maggio ad opera dei carabinieri. Tradito dall’amore: latitante 36enne arrestato a Lago Patria Casa in riva al mare, sulla spiaggia di Lago Patria. Fittata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 giugno 2022) Tradito dall’amore per la compagna la raggiunge in riva al mare. 36ennedai Carabinieri. A finire in manette Marco Mosella, 36enne napoletano, sfuggito a un blitz avvenuto lo scorso 4 maggio ad opera dei carabinieri. Tradito dall’amore: latitante 36enneCasa in riva al mare, sulla spiaggia di. Fittata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

andreabonazzabz : Finalmente riapre al pubblico l'antica Agarthi, l'isola Bisentina nel lago di Bolsena patria primordiale della dode… - Nciucessa98 : Motivi per non fare mai colazione in un bar a Lago Patria: - incontrerai un barista che si vanterá delle sue avvent… - orvietonews : La tentazione: Che gusto la mela croccantese mordo la tua pelle vicino al seno.Ah, profumo di mela annurca.Sì, Giug… - LucaParisi1846 : @AnfetaMilan Non vedo Lago Patria - GiulioFichel : RT @SalvatoreC1970: Ciao @GiulioFichel ho preso stò gozzetto ti aspetto a Lago Patria -