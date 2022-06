365 Giorni: annunciata la data di uscita del terzo film della saga con Michele Morrone (Di martedì 21 giugno 2022) Uscirà a breve il terzo film della trilogia di 365 Giorni e ancora una volta il protagonista sarà Michele Morrone. I primi due film, l’ultimo dei quali è approdato su Netflix lo scorso 26 aprile, hanno fatto molto chiacchierare e anche il terzo, che sarà disponibile sempre su Netflix, non sarà da meno. Ad annunciare la data d’uscita è stato proprio l’attore lombardo che ha pubblicato un post su Instagram col quale ha rivelato: Are you ready? The Next 365 Days.. August 19th, 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iamMicheleMorroneofficial) La saga ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 giugno 2022) Uscirà a breve iltrilogia di 365e ancora una volta il protagonista sarà. I primi due, l’ultimo dei quali è approdato su Netflix lo scorso 26 aprile, hanno fatto molto chiacchierare e anche il, che sarà disponibile sempre su Netflix, non sarà da meno. Ad annunciare lad’è stato proprio l’attore lombardo che ha pubblicato un post su Instagram col quale ha rivelato: Are you ready? The Next 365 Days.. August 19th, 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@iamofficial) Laha ...

Pubblicità

betta941 : RT @c4oscalmo: beppe marotta ha letteralmente ripreso a 10 milioni l’uomo che neanche 365 giorni prima ha venduto per 115 porca puttana ch… - the_nise_ : RT @eg0eccentrica: Amadeus si sveglia la mattina con il pensiero del prossimo Sanremo 365 giorni l’anno - CrisaFrancesco : RT @c4oscalmo: beppe marotta ha letteralmente ripreso a 10 milioni l’uomo che neanche 365 giorni prima ha venduto per 115 porca puttana ch… - ciaosonoicaroo : RT @eg0eccentrica: Amadeus si sveglia la mattina con il pensiero del prossimo Sanremo 365 giorni l’anno - semioticmonkey : @valechindamo Secondo me potresti andare in Siberia a insegnare alla fauna locale h24, 365 giorni all’anno. -