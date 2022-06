Zucchine | congelale sia da cotte che da crude

Leggi su formatonews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo congelare leper averle sempre pronte per l’utilizzo anche quando non sono di stagione. Sono un ortaggio buonissimo che possiamo realizzare in mille modi diversi, ed anche di più, stiamo parlando proprio delleche in questo momento sono al loro massimo per quanto riguarda il sapore. (pixabay)Ma come possiamo conservale in questo modo per tutto l’anno? Ecco che arriviamo noi con i nostri consigli, che siamo certi metterete in pratica fin da subito, per avere sempre il meglio a vostra disposizione. Se non lo sapevate potete congelarle sia dache dae possono rimanere nel nostro freezer dagli 8 mesi al massimo di un anno, mentre quelle che facciamo solamente bollite possono arrivare fino a 14 mesi. Iniziamo con le...