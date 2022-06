Zidane si pente dopo 16 anni: “La testata a Materazzi? Non sono per niente fiero di quello che ho fatto” (Di lunedì 20 giugno 2022) Rinnegare o rivendicare il passato. E’ un filone molto attuale per i grandi campioni: e se Buffon nei giorni scorsi ha parlato dell’episodio con l’arbitro Oliver in Real Madrid-Juventus senza grosso pentimento, all’inverso Zinedine Zidane a 16 anni di distanza ha ammesso che la testata a Materazzi fu un errore. Il fuoriclasse francese in un’intervista a Telefoot ha ricordato quella finale e in particolare l’episodio che l’ha portato all’espulsione ammettendo: “Non sono per niente fiero di quello che ho fatto, ma fa parte del mio percorso”. Mentre sul rigore a cucchiaio che portò in vantaggio la Francia Zidane ha spiegato: “Dovevo inventarmi qualcosa: davanti avevo un portiere che mi conosceva perfettamente. Ho pensato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Rinnegare o rivendicare il passato. E’ un filone molto attuale per i grandi campioni: e se Buffon nei giorni scorsi ha parlato dell’episodio con l’arbitro Oliver in Real Madrid-Juventus senza grosso pentimento, all’inverso Zinedinea 16di distanza ha ammesso che lafu un errore. Il fuoriclasse francese in un’intervista a Telefoot ha ricordato quella finale e in particolare l’episodio che l’ha portato all’espulsione ammettendo: “Nonperdiche ho, ma fa parte del mio percorso”. Mentre sul rigore a cucchiaio che portò in vantaggio la Franciaha spiegato: “Dovevo inventarmi qualcosa: davanti avevo un portiere che mi conosceva perfettamente. Ho pensato ...

