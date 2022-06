Zelensky | Settimana storica | avremo risposta da Ue su candidatura

(Di lunedì 20 giugno 2022) "Inizia una. Finalmente l'Ucraina avra' unada parte dell'Unione europea sulla sua". Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr, in un video ...

"Inizia unastorica. Finalmente l'Ucraina avra' una risposta da parte dell'Unione europea sulla sua candidatura". Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr, in un video pubblicato sui ..."Dobbiamo metterci": la bordata del leghista Romeo, Veronica Gentili di sasso - Video'Inizia una settimana storica. Finalmente l'Ucraina avra' una risposta da parte dell'Unione europea sulla sua candidatura'. Queste le parole ...“Più di 100mila persone che si trovano ancora in città non hanno l’accesso all’acqua potabile. Gli occupanti rilasciano l’acqua una volta a ...