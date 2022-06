Zelensky | Russia intensificherà offensiva Il leader confida in Ue per candidatura di Kiev

(Di lunedì 20 giugno 2022) - Per il presidente ucraino l'intensificazione degli attacchi non sarà solo controma anche contro altri paesi europei.: 'ci stiamo preparando'. Da consiglio Ue, riunito oggi, prima ...

Pubblicità

repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: 'Settimana storica, ma la Russia si appresta a intensificare… - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'La Russia aumenterà gli attacchi' | L'Ucraina vieta libri e musica russi | Comandanti di Azov in carcere… - rtl1025 : ???? Il presidente dell'Ucraina Volodymyr #Zelensky ha annunciato che si aspetta che la #Russia intensifichi gli atta… - EnricoFaraboll1 : @mottadell @ultimenotizie SI ok bravo, hai studiato il copione a memoria...La Russia invade l'ucraina, Zelensky è l… - BarraGennaro94 : RT @strange_days_82: Moni Ovadia e il suo intervento di buon senso. 1/2 #Ovadia #Zelensky #Putin #Biden #Draghi #Russia #Ucraina #USA #NATO… -

- Per il presidente ucraino l'intensificazione degli attacchi non sarà solo contro Kiev ma anche contro altri paesi europei.: 'ci stiamo preparando'. Da consiglio Ue, riunito oggi, prima bozza in cui si ribadisce sostegno a Kiev e si intima ritiro a Mosca...blocca l'importazione di volumi russi stampati in, Bielorussia o nei territori ucraini occupati dalle truppe del Cremlino. Le due leggi dovranno essere siglate dal presidente ucraino, ..."Inizia una settimana davvero storica. Una settimana in cui sentiremo la risposta dell'Unione europea sullo status di candidato per l'Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva da parte della Commiss ...L’Ucraina vieterà la distribuzione e la pubblicazione di musica e libri russi. Il parlamento del Paese governato da Volodymyr Zelensky infatti ha approvato due leggi che che contengono delle stringent ...