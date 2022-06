Zelensky riceve Bonomi a Kiev: “Aziende italiane per ricostruzione” – Video (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Appoggiamo la presenza italiana in Ucraina”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky che ha incontrato oggi a Kiev il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Con l’Italia, aggiunge, “si è aperta una nuova pagina nei rapporti fra i nostri paesi. Si è creata la fiducia nei nostri rapporti e vorrei che la produzione italiana e le Aziende fossero rappresentati ancor di più sul mercato ucraino soprattutto nel programma di ricostruzione dell’Ucraina, il programma che verrà attivata dopo la fine della guerra. Ma già ora – sottolinea Zelensky – bisogna cominciare ad avviarla”. Per questo, rileva, “è necessario che i produttori italiani entrino come forza nel nostro mercato e noi per questo siamo completamente aperti”. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Appoggiamo la presenza italiana in Ucraina”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyrche ha incontrato oggi ail presidente di Confindustria, Carlo. Con l’Italia, aggiunge, “si è aperta una nuova pagina nei rapporti fra i nostri paesi. Si è creata la fiducia nei nostri rapporti e vorrei che la produzione italiana e lefossero rappresentati ancor di più sul mercato ucraino soprattutto nel programma didell’Ucraina, il programma che verrà attivata dopo la fine della guerra. Ma già ora – sottolinea– bisogna cominciare ad avviarla”. Per questo, rileva, “è necessario che i produttori italiani entrino come forza nel nostro mercato e noi per questo siamo completamente aperti”. L'articolo proviene da ...

