WWE | Molte Superstar di Raw sono infastidite per la troppa attesa in ring prima dell’inizio dei match

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il tempo che intercorre tra le entrate dei wrestler per une l’inizio della contesa può essere molto lunga per les della WWE, specialmente per quanto riguarda il roster di Raw. Tra pause pubblicitarie, video package, recap e segmenti nel backstage l’può anche sforare i 15 minuti di durata ed il caso più eclatante è stato registrato in occasione del main event della puntata di Raw del 30 maggio che ha coinvolto Liv Morgan e Rhea Ripley. In quell’occasione Liv aspettò sulper ben 19 minuti: la WWE andò infatti in pausa pubblicitaria per poi trasmettere un lungo video package in occasione del Memorial Day ed un promo recap dedicato al Premium Live Event Hell in a Cell 2022. Cosa fanno les durante la lunga? L’idea di inserire ...