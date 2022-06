WWE | Austin Theory riproporrà nuovamente la sua nuova gimmick

(Di lunedì 20 giugno 2022)è uno dei talenti più brillanti del roster della WWE. I paragoni con John Cena non mancano e per i due si vocifera sempre più spesso un match in quel di Summerslam. La settimana scorsa il suo segmento con Bobby Lashley ha praticamente rubato la scena e a quanto pare l’idea di continuare con la suada “palestrato” e “body builder” convince tantissimo a dirigenza. Scorte di “baby oil” in arrivo Nonostante molti fan vorrebbero vederlo attivamente in azione sul ring, ai dirigenti stuzzica l’idea di continuare a far posare lo stessocome un competitore di gare da body builder. A quanto pare vedremo sempre più spesso il giovane statunitense posare completamente ricoperto da olio per bambini.

