Wta Eastbourne e Bad Homburg | match serali sospesi e rinviati a martedì per oscurità

(Di lunedì 20 giugno 2022) Idei WTA die Badsono statiper, con la ripresa programmata per la giornata di domani. In Gran Bretagna l’incontro di sedicesimi di finale tra l’ucraina Kostyuk e la ceca Krejcikova è stato interrotto sul risultato di 4-6 6-3 0-0, mentre in Germania la partita tra la Kerber e la Gasanova è stata fermata sul punteggio di 4-2 del primo set. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Wta #Eastbourne e #BadHomburg, match serali sospesi e rinviati a martedì per oscurità - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis: i tornei della settimana a Maiorca ed Eastbourne. Si avvicina Wimbldeon, Berrettini vince e con… - sportface2016 : #EastbourneTennis | Programma, orari ed ordine di gioco martedì 21 giugno: ci sono #Sonego e #Giorgi - Kenmckinnon9 : WTA 500 Rothesay International Eastbourne Court 1 Rebecca Marino vs Camila Giorgi 11:00am E.B Paula Bados… - Tennis_Ita : WTA Eastbourne, Ons Jabuer giocherà il doppio con Serena Williams: 'Lei è la Regina e deciderà le posizioni' -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined di2022 per la giornata di martedì 21 giugno . Camila Giorgi e Lorenzo Sonego sono pianificati allo stesso orario (ore 12:00 italiane). I loro avversari sono la lucky loser canadese Marino ed ...Camila Giorgi affronterà Rebecca Marino in occasione del secondo turno del500 di2022 . L'azzurra proverà a offrire il suo miglior tennis nel contesto dell'evento inglese sull'erba, prestigioso e inoltre di preparazione a Wimbledon; considerando le ...I match serali dei WTA di Eastbourne e Bad Homburg sono stati sospesi per oscurità, con la ripresa programmata per la giornata di domani. In Gran Bretagna l’incontro di sedicesimi di finale tra ...Concluse le qualificazioni nella giornata di ieri, si parte con il primo turno anche nel torneo WTA di Eastbourne. Il torneo è un classico dal 1974, con Martina Navratilova regina assoluta (11 ...