Wonder: trama, storia vera e cast del film (Di lunedì 20 giugno 2022) Wonder è un film uscito al cinema nel 2017 e ha conquistato il successo del pubblico al botteghino e della critica. Tratto da un romanzo, il film è arrivato ad incassare in tutto il mondo fino a 305 milioni di euro. Wonder: trama August Pullman, detto Auggie, è il giovane protagonista del film diretto da Stephen Chbosky. Si tratta di un bambino di 10 anni con una malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins. Il piccolo ha dovuto subire addirittura 27 interventi chirurgici. Purtroppo, per paura sia di complicazioni dal punto di vista medico, che delle reazioni degli altri bambini, Auggie non è mai andato a scuola. Tutto cambia, tuttavia, quando deve andare in prima media perché i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022)è unuscito al cinema nel 2017 e ha conquistato il successo del pubblico al botteghino e della critica. Tratto da un romanzo, ilè arrivato ad incassare in tutto il mondo fino a 305 milioni di euro.August Pullman, detto Auggie, è il giovane protagonista deldiretto da Stephen Chbosky. Si tratta di un bambino di 10 anni con una malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins. Il piccolo ha dovuto subire addirittura 27 interventi chirurgici. Purtroppo, per paura sia di complicazioni dal punto di vista medico, che delle reazioni degli altri bambini, Auggie non è mai andato a scuola. Tutto cambia, tuttavia, quando deve andare in prima media perché i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme ...

