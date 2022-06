“Wonder”: il film sull’accettazione della diversità stasera in tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Wonder andrà in onda stasera su Rai 1. Il film di Stephen Chbosky, tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio del 2012, è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2017 ottenendo elevatissimi incassi. Aiutato da un cast stellare, la pellicola entrerà con tenerezza nei cuori di tutti i telespettatori che non potranno far altro di commuoversi. Wonder: la trama e gli attori Una nuova avventura per Auggie August Pullman, chiamato da tutti Auggie – e interpretato dall’enfant prodige Jacob Tremblay– è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, con inoltre la sottomissione a 27 interventi chirurgici. Il bambino, per paura sia di complicazioni sanitarie sia delle reazioni degli altri suoi coetanei, non è mai andato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)andrà in ondasu Rai 1. Ildi Stephen Chbosky, tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio del 2012, è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2017 ottenendo elevatissimi incassi. Aiutato da un cast stellare, la pellicola entrerà con tenerezza nei cuori di tutti i telespettatori che non potranno far altro di commuoversi.: la trama e gli attori Una nuova avventura per Auggie August Pullman, chiamato da tutti Auggie – e interpretato dall’enfant prodige Jacob Tremblay– è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, con inoltre la sottomissione a 27 interventi chirurgici. Il bambino, per paura sia di complicazioni sanitarie sia delle reazioni degli altri suoi coetanei, non è mai andato a ...

