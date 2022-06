WME | l’evento internazionale dedicato alla gestione dei rifiuti e all’economia circolare

(Di lunedì 20 giugno 2022) Messa in cassaforte con numeri da record la quarta edizione di Industrial Valve Summit – eventoorganizzato insieme a Confindustria Bergamo destinato agli operatori (giunti da 90 Paesi in tutto il mondo) della filiera delle valvole industriali – dal 21 al 23 giugno Promoberg e la Fiera di Bergamo ospitano la prima edizione di Waste Management Europe (Wme), mostra/conferenzaorganizzata da IES Group dedicatadei. L’elevato standing delè confermato dai numeri. Previsti gli interventi di 100 speaker, 500 delegati, 150 espositori e una ventina di sessioni della conferenza. L’importante summit tratta alcuni dei temi che i governi e le istituzioni pubbliche e private, così ...

BergamoNews.it

...Nano X marchiato Bright Moments Sempre in onore dell'a ...con un proprio banco dove i partecipanti impareranno a conoscere'... Bright Moments ha anche firmato con William Morris Endeavor () ...... non essendo'unica opzione disponibile per seguire, ...alla prova il sistema di live streaming senza sovraccaricare'... come ad esempio la trasmissione degli sport in India e gli eventi... La terza edizione di Bergamo Country fa il botto: 12mila presenze in Fiera