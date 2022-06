WindTre, al via le nuove offerte per la connettività fissa e mobile (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – WindTre lancia le nuove proposte per l’estate, pensate per eliminare le distanze e rimanere ‘molto più vicini’ ai clienti ovunque si trovino, a casa oppure in vacanza. Con un’attenzione particolare anche alla protezione delle reti e dei dispositivi, ad ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nell’ambito della responsabilità digitale, un tema sul quale WindTre punta da tempo con una serie di progetti volti a promuovere una tecnologia inclusiva e sostenibile. Tra le principali novità, l’offerta per Internet a casa ‘Super Fibra & Netflix’, che abbina i vantaggi e la qualità della rete fissa WindTre, la migliore in Italia per velocità di download secondo le analisi condotte da nPerf, alla varietà dell’intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA –lancia leproposte per l’estate, pensate per eliminare le distanze e rimanere ‘molto più vicini’ ai clienti ovunque si trovino, a casa oppure in vacanza. Con un’attenzione particolare anche alla protezione delle reti e dei dispositivi, ad ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nell’ambito della responsabilità digitale, un tema sul qualepunta da tempo con una serie di progetti volti a promuovere una tecnologia inclusiva e sostenibile. Tra le principali novità, l’offerta per Internet a casa ‘Super Fibra & Netflix’, che abbina i vantaggi e la qualità della rete, la migliore in Italia per velocità di download secondo le analisi condotte da nPerf, alla varietà dell’intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su ...

