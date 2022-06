Wimbledon, tennista russa cambia nazionalità per partecipare allo Slam - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) Natela Dzalamidze Londra, 20 giugno 2022 - Natela Dzalamidze ha deciso di cambiare nazionalità per partecipare all'edizione 2022 di Wimbledon . La Tennista russa ha scelto questa strada per ovviare al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Natela Dzalamidze Londra, 20 giugno 2022 - Natela Dzalamidze ha deciso direperall'edizione 2022 di. Laha scelto questa strada per ovviare al ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - rossellaronconi : Complimenti a #MatteoBerrettini : Il più forte ?? tennista ?? su erba che abbiamo al momento in italia ????. Dopo il… - settalese : RT @GeorgeSpalluto: Era dal 2001 che un tennista non vinceva 2 tornei su erba prima di Wimbledon. C'erano riusciti Thomas Johansson (Halle… - Ile940 : @GeorgeSpalluto Matteo sull'erba, con la giusta mentalità, può sconfiggere chiunque. A Wimbledon l'anno scorso ha s… - AndreCardi : Verissimo. L'hype su un tennista italiano per Wimbledon non aveva mai raggiunto livelli del genere. Ancora non ci s… -