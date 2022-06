Wimbledon, qualificazioni: ok Caruso, Gaio, Vavassori, Pellegrino e Seppi (Di lunedì 20 giugno 2022) Sui prati di Roehampton subito fuori Travaglia, Fabbiano, Giustino, Giannessi, Agamenone, Arnaldi, Marcora e Cobolli. Sorteggiato il tabellone femminile, che scatta martedì: in gara anche 6 tenniste italiane Leggi su federtennis (Di lunedì 20 giugno 2022) Sui prati di Roehampton subito fuori Travaglia, Fabbiano, Giustino, Giannessi, Agamenone, Arnaldi, Marcora e Cobolli. Sorteggiato il tabellone femminile, che scatta martedì: in gara anche 6 tenniste italiane

Pubblicità

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Wimbledon | Qualificazioni, #Seppi avanti in tre: #Arnaldi e #Agamenone out con onore, male #Giannessi e #Marcora https… - sportface2016 : #Wimbledon | Qualificazioni, #Seppi avanti in tre: #Arnaldi e #Agamenone out con onore, male #Giannessi e #Marcora - smngld01 : Ma le qualificazioni wimbledon non si possono vedere da nessuna parte? - sportface2016 : #Wimbledon | Il tabellone delle qualificazioni femminili: presenti anche sei azzurre - Luxgraph : Wimbledon 2022, qualificazioni: ok Caruso, Gaio e Pellegrino -