Wimbledon 2022, qualificazioni maschili: Andreas Seppi e altri cinque azzurri passano il turno (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è conclusa la prima giornata delle qualificazioni a Wimbledon, dedicata esclusivamente al tabellone cadetto maschile. 16 gli azzurri impegnati quest’oggi, mentre domani ci sarà il martedì nel quale saranno le sole donne a scendere in campo a Roehampton, dove ancora per qualche anno si giocherà per entrare all’All England Lawn Tennis Club. Andiamo, in questo caso, in ordine di tabellone. Vince Salvatore Caruso nei confronti dello slovacco Filip Horansky, e lo fa in rimonta (3-6 6-1 6-4) per andare ad affrontare l’americano Mitchell Krueger. Il derby tra Andrea Arnaboldi e Riccardo Bonadio, molto combattuto, va a quest’ultimo che recupera, vince 4-6 7-6(5) 7-5, che sfiderà così lo svedese Elias Ymer, numero 24 del seeding. Buoni segnali anche da Federico Gaio, che batte il giapponese Yuichi Sugita per 6-4 6-2 e mercoledì avrà di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è conclusa la prima giornata delle, dedicata esclusivamente al tabellone cadetto maschile. 16 gliimpegnati quest’oggi, mentre domani ci sarà il martedì nel quale saranno le sole donne a scendere in campo a Roehampton, dove ancora per qualche anno si giocherà per entrare all’All England Lawn Tennis Club. Andiamo, in questo caso, in ordine di tabellone. Vince Salvatore Caruso nei confronti dello slovacco Filip Horansky, e lo fa in rimonta (3-6 6-1 6-4) per andare ad affrontare l’americano Mitchell Krueger. Il derby tra Andrea Arnaboldi e Riccardo Bonadio, molto combattuto, va a quest’ultimo che recupera, vince 4-6 7-6(5) 7-5, che sfiderà così lo svedese Elias Ymer, numero 24 del seeding. Buoni segnali anche da Federico Gaio, che batte il giapponese Yuichi Sugita per 6-4 6-2 e mercoledì avrà di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - sportface2016 : #Wimbledon | #Bonadio vince al terzo il derby contro #Arnaboldi: si chiude con un bilancio di 6-10 il primo turno d… - grafuio : RT @Eurosport_IT: ?? Prossimo appuntamento: Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - GramsciAG : RT @RaiNews: Da russa a georgiana per partecipare a Wimbledon. La numero 43 della classifica WTA non vuole rinunciare al prestigioso torneo… -