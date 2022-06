Wimbledon 2022 in TV e diretta streaming: date, orari e programma (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano pochi giorni all’attesissimo e prestigioso nonché più antico torneo della storia del tennis, ossia Wimbledon 2022, in programma da lunedì 27 giugno fino a domenica 10 luglio. Infatti, parliamo di uno dei quattro slam dell’anno che, insieme all’Australian Open, il Roland Garros e gli US Open, accende in tantissimi appassionati e tifosi un particolare interesse. In questo 2022 il prestigioso torneo di Londra ha raggiunto la 134esima edizione e il campione in carica (per tre anni di fila) da battere è il serbo Novak Djokovic, che lo scorso anno superò in finale in quattro set proprio Matteo Berrettini, fresco vincitore dei tornei di Stoccarda (Atp 250) e del Queen’s (Atp 500). A questo punto andiamo a vedere insieme il programma, con date e orari e dove vedere la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano pochi giorni all’attesissimo e prestigioso nonché più antico torneo della storia del tennis, ossia, inda lunedì 27 giugno fino a domenica 10 luglio. Infatti, parliamo di uno dei quattro slam dell’anno che, insieme all’Australian Open, il Roland Garros e gli US Open, accende in tantissimi appassionati e tifosi un particolare interesse. In questoil prestigioso torneo di Londra ha raggiunto la 134esima edizione e il campione in carica (per tre anni di fila) da battere è il serbo Novak Djokovic, che lo scorso anno superò in finale in quattro set proprio Matteo Berrettini, fresco vincitore dei tornei di Stoccarda (Atp 250) e del Queen’s (Atp 500). A questo punto andiamo a vedere insieme il, cone dove vedere la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - BlogSuico : Pucinelli e Menezes vencem e Wild cai no quali para Wimbledon - sportface2016 : Qualificazioni #Wimbledon2022: vincono #Caruso e #Pellegrino, out #Travaglia e #Giustino - Tennis_Ita : Wimbledon 2022: l'ordine delle teste di serie -