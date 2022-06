WhatsApp, privacy stravolta: nuovo grosso cambiamento (Di lunedì 20 giugno 2022) L’app di messaggistica WhatsApp sta introducendo sempre più funzionalità. L’ultima novità riguarda la privacy degli utenti. Gli utenti spesso si sono lamentati della lentezza con cui WhatsApp introduceva nuove funzioni. Nell’ultimo periodo, sembra, però che l’app di messaggistica abbia cambiato passo. Infatti, sono molteplici le novità introdotte dall’applicazione. L’ultima tra tutte riguarda la privacy dei fruitori del servizio. La nuova funzione introdotta da WhatsApp (via Screenshot)Tra le numerose novità introdotte, la principale, alla quale si sta lavorando dall’inizio dell’anno, riguarda la privacy degli utenti. Fino ad ora era possibile celare l’immagine del profilo, l’orario di accesso all’app e le proprie informazioni a tutti i contatti. Adesso è possibile ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 giugno 2022) L’app di messaggisticasta introducendo sempre più funzionalità. L’ultima novità riguarda ladegli utenti. Gli utenti spesso si sono lamentati della lentezza con cuiintroduceva nuove funzioni. Nell’ultimo periodo, sembra, però che l’app di messaggistica abbia cambiato passo. Infatti, sono molteplici le novità introdotte dall’applicazione. L’ultima tra tutte riguarda ladei fruitori del servizio. La nuova funzione introdotta da(via Screenshot)Tra le numerose novità introdotte, la principale, alla quale si sta lavorando dall’inizio dell’anno, riguarda ladegli utenti. Fino ad ora era possibile celare l’immagine del profilo, l’orario di accesso all’app e le proprie informazioni a tutti i contatti. Adesso è possibile ...

