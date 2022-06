Volo dell’Angelo per Angelina Jolie: la star a Rocca Massima fa il bis del lancio nel vuoto (Di lunedì 20 giugno 2022) Le è piaciuto talmente tanto da voler fare il bis. Angelina Jolie, in Italia per girare il film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”, oggi è arrivata a sorpresa a Rocca Massima. Accompagnata da ben 12 guardie del corpo, la diva hollywoodiana si è presentata per fare il “Volo dell’Angelo”. Stupore tra i presenti, primi tra tutti i gestori del bar Volo, che hanno pubblicato la foto dell’attrice. “Ha fatto un Volo a Rocca Massima, chi sarà???”, hanno scritto nel post nella pagina del locale. Angelina Jolie in “Volo” Tanti i commenti entusiasti per la presenza della bella Angelina, ma l’entusiasmo era ancora maggiore lì, sui Monti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Le è piaciuto talmente tanto da voler fare il bis., in Italia per girare il film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”, oggi è arrivata a sorpresa a. Accompagnata da ben 12 guardie del corpo, la diva hollywoodiana si è presentata per fare il “”. Stupore tra i presenti, primi tra tutti i gestori del bar, che hanno pubblicato la foto dell’attrice. “Ha fatto un, chi sarà???”, hanno scritto nel post nella pagina del locale.in “” Tanti i commenti entusiasti per la presenza della bella, ma l’entusiasmo era ancora maggiore lì, sui Monti ...

