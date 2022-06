Volley femminile, Europei Under 22 2024 in Italia. Manfredi: “Felici di ospitare l’evento” (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Italia sarà la sede degli Europei di Volley femminile Under 22, per quanto concerne l’annata 2024. Il Consiglio di amministrazione della Cev, infatti, riunitosi a Lubiana, ha scelto il territorio nostrano come rappresentante dell’importante evento di pallavolo, con il benestare ovvio della Fipav. Di seguito le parole di Giuseppe Manfredi in questo contesto, presidente appunto della Federazione: “Siamo Felici di poter ospitare una nuova edizione di un Campionato Europeo di categoria nel 2024. Come accade per tutti gli eventi che promuoviamo e organizziamo, dovrà fare da traino per il nostro movimento ed essere una vetrina delle nostre eccellenze. Sarà un’ulteriore occasione per supportare il settore giovanile che ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) L’sarà la sede deglidi22, per quanto concerne l’annata. Il Consiglio di amministrazione della Cev, infatti, riunitosi a Lubiana, ha scelto il territorio nostrano come rappresentante dell’importante evento di pallavolo, con il benestare ovvio della Fipav. Di seguito le parole di Giuseppein questo contesto, presidente appunto della Federazione: “Siamodi poteruna nuova edizione di un Campionato Europeo di categoria nel. Come accade per tutti gli eventi che promuoviamo e organizziamo, dovrà fare da traino per il nostro movimento ed essere una vetrina delle nostre eccellenze. Sarà un’ulteriore occasione per supportare il settore giovanile che ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley femminile, #Europei Under 22 2024 in #Italia. #Manfredi: 'Felici di ospitare l'evento' - ComuneParma : Mancano pochi giorni ai #MiGamesParma! Ci sono ancora posti per ?? Torneo di Calcio 5vs5 maschile e femminile ? ??… - CalcioTime_it : L’Italia chiude nel migliore dei modi la seconda settimana della Volley Nations League femminile #Brasile #Italia… - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022: Turchia vince in rimonta battuta la Corea del Sud - #Volley #Nations #League… - spritzgirl : Sto guardando un programma sportivo su rai 2 che mi sta rievocando tutte le vittorie pazzeschissime delle olimpiadi… -