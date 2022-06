“Volevamo solo essere felici”. E oggi Alessandro Cucinotta forse lo è (Di lunedì 20 giugno 2022) Il giorno in cui ha ricevuto l’investitura a alter-ego ufficiale di Francesco Gabbani, Alessandro Cucinotta è diventato papà di due gemellini. Il racconto di una giornata a mille all’ora Catania – 18 Giugno 2022 – Sul loro primo incontro aveva fantasticato tanto, immaginandosi mille scenari: “Potrei attirare la sua attenzione mettendomi a cantare in mezzo alla folla. O forse dovrei attendere discreto il mio turno per evitare che la sicurezza mi cacci”.Ma si sa, quando il destino ci mette lo zampino non c’è piano, per quanto ben congegnato, che tenga. Perché esattamente un mese fa, quando ha ricevuto da Francesco Gabbani l’investitura a suo sosia ufficiale, Alessandro Cucinotta è diventato anche padre di due splendidi gemelli. E forse, l’incontro artistico più importante della ... Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022) Il giorno in cui ha ricevuto l’investitura a alter-ego ufficiale di Francesco Gabbani,è diventato papà di due gemellini. Il racconto di una giornata a mille all’ora Catania – 18 Giugno 2022 – Sul loro primo incontro aveva fantasticato tanto, immaginandosi mille scenari: “Potrei attirare la sua attenzione mettendomi a cantare in mezzo alla folla. Odovrei attendere discreto il mio turno per evitare che la sicurezza mi cacci”.Ma si sa, quando il destino ci mette lo zampino non c’è piano, per quanto ben congegnato, che tenga. Perché esattamente un mese fa, quando ha ricevuto da Francesco Gabbani l’investitura a suo sosia ufficiale,è diventato anche padre di due splendidi gemelli. E, l’incontro artistico più importante della ...

