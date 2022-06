VNL 2022: Italia già al lavoro nelle Filippine in vista della Germania (Di lunedì 20 giugno 2022) La nazionale Italiana maschile di pallavolo, arrivata ieri nelle Filippine, ha svolto la prima seduta pesi a Quezon City e in serata (orario locale) prenderà confidenza con lo Smart Araneta Coliseum: gigantesco impianto di gioco (16.500 posti) che ospiterà la pool 3 della seconda settimana della Volleyball Nations League maschile 2022. In mattinata gli azzurri e lo staff hanno effettuato dei test antigenici rapidi, risultati tutti negativi. L’esordio della nazionale campione d’Europa è fissato per mercoledì 22 giugno, quando alle 13 Italiane sarà chiamata ad affrontare la Germania. CONVOCATI: Palleggiatori – Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori – Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto. ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) La nazionalena maschile di pallavolo, arrivata ieri, ha svolto la prima seduta pesi a Quezon City e in serata (orario locale) prenderà confidenza con lo Smart Araneta Coliseum: gigantesco impianto di gioco (16.500 posti) che ospiterà la pool 3seconda settimanaVolleyball Nations League maschile. In mattinata gli azzurri e lo staff hanno effettuato dei test antigenici rapidi, risultati tutti negativi. L’esordionazionale campione d’Europa è fissato per mercoledì 22 giugno, quando alle 13ne sarà chiamata ad affrontare la. CONVOCATI: Palleggiatori – Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori – Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto. ...

