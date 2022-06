Vivendi | Yannick Bolloré e il nuovo che avanza

(Di lunedì 20 giugno 2022) La rotta ditra Eliseo e nuova squadra L’eredein vetta afa salire i suoi fedelissimi, da Laroze all’italiana Gessa La linea più rassicurante dei media per dimenticare Zemmour La questione Tim-Open Fiber Ma la Netflix latina resta nel cassetto L’Economia del Corriere della Sera, pagina 1 e 8, di Stefano Montefioricambia squadra, che è un modo per mostrare a tutti anche alla Commissione europea che al comando c’è lui. Il padre Vincent è andato in pensione a febbraio passandogli la guida di, esta cominciando a lasciare il segno, a partire dalla riorganizzazione interna. La vecchia guarda – dal direttore della comunicazione Simon Gillham al direttore finanziario Hervé Phillippe – viene tutelata e mantenuta ...

Pubblicità

Informa

...Leggi anche Via libera all'Opa di Bolloré () su Lagardère. Cresce la preoccupazione in Francia Comitato esecutivo Nel nuovo assetto anche un nuovo comitato esecutivo, 'che, ha spiegato...Il consiglio di sorveglianza e' guidato daBollore'. Quando l'attuale consiglio di gestione decadra' il 23 giugno prossimo, entreranno nel nuovo Frederic Crepin (General Counsel); ... Tim tra Vivendi e Dazn - a cura di Telpress Jacques Attali, Victor Castanet, mais aussi Fabrice Lhomme et Gérard Davet ont emboîté le pas à Virginie Grimaldi.Contrôlée par Bolloré via sa filiale Vivendi, les éditions Fayard (Hachette) viennent de nommer à leur tête Isabelle Saporta qui succède à S ...