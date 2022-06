Visite mediche prenotate | l’Inter piazza il colpo Champions | firma imminente

(Di lunedì 20 giugno 2022) . I nerazzurri sbancano il mercato: operazione pazzesca. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM É tutto vero:ilper la prossima stagione. Dopo le voci, i contatti e i primi approcci, la società nerazzurra sta realmente riportando Lukaku a Milano con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

sportface2016 : +++Dall'#Argentina: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore dell'#Inter. Quattro anni di contratto, al rientro dalle vac… - OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato ?? L’attaccante classe ‘94 #AssanCeesay è appena arrivato nel Salento per… - OfficialUSLecce : Stagione sportiva 22/23 L’attaccante Assan Ceesay, arrivato nel pomeriggio nel Salento, ha sostenuto le visite m… - strangerbatch : Comunque il periodo del mercato è proprio folle: un giorno speri nel ritorno di Cristiano ed il giorno dopo ti ritr… - JimmyGrimble09 : Visite mediche di Origi? #Milan -

Il difensore proveniente dal Chelsea è stato sottoposto alle, poi ha firmato il contratto e infine è stato presentato nel corso di una conferenza stampa.Il centrocampista brasiliano sosterrà lee sottoscriverà il contratto che lo legherà al club biancoceleste per i prossimi anni. La dirigenza segue anche il gioiello del Salisburgo, già nel giro della nazionale ...Il sudamericano, che sarà il primo innesto dei biancocelesti, svolgerà domani le visite mediche. Il centrocampista del 2000, ormai ex (o quasi) dello Shakhtar Donetsk, ha effettuato le visite mediche ...Curiosità oltre il mercato: Bolsonaro, il Presidente del Brasile, fotografato mentre guarda una partita di calcio in tv assieme ad un amico indossando… la maglia della Lazio! L'immagine è virale ...