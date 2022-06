VIDEO Thomas Ceccon | premiazione e Inno di Mameli sul podio Campione del mondo dei 100 dorso

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) Due ori odierni e tre nel complesso per il nuoto in corsia:ha vinto la finale dei 100maschili ai Mondiali 2022 di Budapest diventando primatista mondiale in 51?60. Di seguito le immagini dei tre medagliati suldurante lacon l’. ILDELLADIFoto: LaPresse