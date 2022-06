VIDEO Nuoto | Benedetta Pilato campionessa del mondo dei 100 rana! Impresa storica a 17 anni!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) Un giorno che non dimenticherà maidela 17 anni nei 100 rana. Non se l’aspettava la giovane pugliese che, dopo un periodo molto complicato, andava in cerca di una ripartenza. L’ha trovata la classe 2005, vincendo la prova in 1:05.93 a precedere la tedesca Anna Elendt (1:05.98) e la lituana Ruta Meylutyte (1:06.02). Tutto molto bello, per dirla alla Bruno Pizzul, perché Benny ha gareggiato da vera agonista, andandosi a prendere un titolo mondiale su cui praticamente nessuno aveva scommesso. E’ stato possibile grazie a una gara diversa dal consueto: un passaggio non esagerato in 30.67 e poi un’ottima vasca di ritorno da 35.26 che le ha permesso di fare la differenza. E così la ragazzina tricolore è diventata anche la più giovane italiana a vincere una medaglia d’oro nei Mondiali, ...