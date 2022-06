VIDEO | KOULIBALY ADDIO? SCELTO IL SOSTITUTO!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 giugno 2022) Continua ad essere un problema per il Napoli quello relativo a Kalidou. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento esiste ancora distanza riguardo al rinnovo. Così, nel caso in cui arrivi l’offerta giusta, il Napoli potrebbe scegliere di privarsi di lui già quest’estate per poter monetizzare dalla sua cessione. Un possibile nome per sostituire un eventuale partenza diè quello di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Il difensore, in Olanda dal 2019, è un profilo da sempre apprezzatissimo al ds Giuntoli, che lo ha sondato anche nelle scorse sessioni di mercato, e viene da un’ottima stagione, con l’esaltante cammino della sua squadra in Conference League chiusa nella finale persa contro la Roma. A parlare del futuro di Senesi è stato Fabio Parisi, intermediario di mercato molto vicino al ...