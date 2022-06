Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2022 ore 16:30 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 GIUGNO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 Roma ORTE FIUMICINO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RALLENTATO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA; I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI. E PROPRIO UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI LUNGHEZZA STA CREANDO DISAGI SULLA A24 Roma-TERAMO, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI Roma EST IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1; SULLA STESSA Roma-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 GIUGNOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1ORTE FIUMICINO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RALLENTATO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA; I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI. E PROPRIO UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI LUNGHEZZA STA CREANDO DISAGI SULLA A24-TERAMO, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DIEST IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Rinviato di un giorno il cantiere su via Collatina, altezza via Capranesi. Tre line… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Bravetta, tra via della Pisana e via Silvestri - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul GRA, tra Anagnina e l’uscita Via del Mare-Ostiense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso anche a via Ardeatina, tra via di Tor Pagnotta e via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso a via di Tor Carbone, tra via Ardeatina e via di Vigna Murata -