"Vi dico perché la Meloni non vincerà mai". Ufficiale, Renzi ha paura: l'ultima balla (Di lunedì 20 giugno 2022) "Demonizzare Giorgia Meloni è la strategia vincente?". Massimo Giletti, a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 19 giugno, pone questa domanda a Matteo Renzi: "Deve decidere intanto a quale gioco vuole giocare. O sceglie di vincere al centro, se ne è capace, e io penso di no, o in questo Paese, grazie a Dio, non vincerà mai. Le prossime elezioni si vincono al centro. Ecco perché dico a chi vuole governare il Paese di lasciare stare le politiche sovraniste e populiste. Bisogna scegliere la strada del riformismo", insiste il leader di Italia viva. L'intervento di Matteo Renzi da Giletti su Giorgia Meloni Dopodiché, prosegue Matteo Renzi, "sbaglia chi demonizza la Meloni". Ma la leader di Fratelli d'Italia, sottolinea, "per come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) "Demonizzare Giorgiaè la strategia vincente?". Massimo Giletti, a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 19 giugno, pone questa domanda a Matteo: "Deve decidere intanto a quale gioco vuole giocare. O sceglie di vincere al centro, se ne è capace, e io penso di no, o in questo Paese, grazie a Dio, nonmai. Le prossime elezioni si vincono al centro. Eccoa chi vuole governare il Paese di lasciare stare le politiche sovraniste e populiste. Bisogna scegliere la strada del riformismo", insiste il leader di Italia viva. L'intervento di Matteoda Giletti su GiorgiaDopodiché, prosegue Matteo, "sbaglia chi demonizza la". Ma la leader di Fratelli d'Italia, sottolinea, "per come ...

