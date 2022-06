Verstappen vince il Gp del Canada (Di lunedì 20 giugno 2022) Allunga in classifica Verstappen ma questo era abbastanza prevedibile. La Ferrari ci ha creduto, con Sainz, quando il botto di Tsunoda aveva rimesso tutto in gioco regalando un GP nuovo della durata di 16 giri. Sainz ci ha sperato perchè aveva qualche giro di freschezza di gomma su Verstappen visto che lo spagnolo ha approfittato della safety car per andare a cambiare pneumatici. Sainz ha il DRS dal 57esimo e lo spalanca ogni volta fino al 70esimo. Ma il vero attacco, quello per tentare di portargli via la vittoria, non c’è. Carlos non è Charles, il corpo a corpo che esalta quelli come Verstappen e Lecler non è l’arma migliore dello spagnolo che deve rimandare l’appuntamento (che certamente arriverà) con la prima vittoria in carriera. E Leclerc? Partiva in ultima fila e la proiezione del muretto lo dava al massimo al quarto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Allunga in classificama questo era abbastanza prevedibile. La Ferrari ci ha creduto, con Sainz, quando il botto di Tsunoda aveva rimesso tutto in gioco regalando un GP nuovo della durata di 16 giri. Sainz ci ha sperato perchè aveva qualche giro di freschezza di gomma suvisto che lo spagnolo ha approfittato della safety car per andare a cambiare pneumatici. Sainz ha il DRS dal 57esimo e lo spalanca ogni volta fino al 70esimo. Ma il vero attacco, quello per tentare di portargli via la vittoria, non c’è. Carlos non è Charles, il corpo a corpo che esalta quelli comee Lecler non è l’arma migliore dello spagnolo che deve rimandare l’appuntamento (che certamente arriverà) con la prima vittoria in carriera. E Leclerc? Partiva in ultima fila e la proiezione del muretto lo dava al massimo al quarto ...

