Verona | vicino lo scozzese Doig | bruciata la concorrenza del Bologna

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè pronta a chiudere per un altro colpo in entrata: Marroccu ha bruciato ladelperIlcon il diesse Marroccu è molto attivo sul mercato in questo suo primo periodo di lavoro gialloblù. Dopo aver riscattato Simeone e aver quasi chiuso per l’arrivo di Piccoli, sta arrivando ad un nuovo rinforzo. Gli scaligeri sono vicini al terzino, cercato anche dal. Marroccu ha offerto 2 milioni per il cartellino. Chiusura vicina come riporta L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Verona è pronta a chiudere per un altro colpo in entrata: Marroccu ha bruciato la concorrenza del Bologna per Doig Il Verona con il diesse Marroccu è molto attivo sul mercato in questo suo primo periodo di lavoro gialloblù. Dopo aver riscattato Simeone e aver quasi chiuso per l'arrivo di Piccoli, sta arrivando ad un nuovo rinforzo. Gli scaligeri sono vicini al terzino Doig, cercato anche dal Bologna. Marroccu ha offerto 2 milioni per il cartellino. Chiusura vicina come riporta L'Arena.