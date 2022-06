Verona, l’appello del vescovo Zenti: «Il voto tenga conto di chi dice sì alla famiglia e no al gender» (Di lunedì 20 giugno 2022) Spetta «ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender, al tema dell’aborto e dell’eutanasia». Questo appena letta è solo un passo della lettera inviata dal vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ai confratelli della diocesi. Un passo destinato ad accendere il confronto politico in una città attesa da un ballottaggio che per la prima vola dopo anni potrebbe incoronare sindaco un esponente della sinistra. Responsabilità anche del centrodestra, presentatosi all’appuntamento diviso in due tronconi: da una parte il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da FdI e Lega; dall’altro Flavio Tosi, appoggiato da Forza Italia e civiche. Lettera di monsignor Zenti ai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Spetta «ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservatevoluta da Dio e non alterata dall’ideologia del, al tema dell’aborto e dell’eutanasia». Questo appena letta è solo un passo della lettera inviata daldi, monsignor Giuseppe, ai confratelli della diocesi. Un passo destinato ad accendere il confronto politico in una città attesa da un ballottaggio che per la prima vola dopo anni potrebbe incoronare sindaco un esponente della sinistra. Responsabilità anche del centrodestra, presentatosi all’appuntamento diviso in due tronconi: da una parte il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da FdI e Lega; dall’altro Flavio Tosi, appoggiato da Forza Italia e civiche. Lettera di monsignorai ...

