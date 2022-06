Verona, la lettera del vescovo ai sacerdoti: «Non votate chi sostiene l’ideologia gender» (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno dei doveri dei sacerdoti in occasione delle tornate elettorali nelle città è far coscienza a se stessi «e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender, al tema dell’aborto e dell’eutanasia». È questo uno dei passaggi della lettera inviata ai confratelli della diocesi dal vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti, datata 18 giugno, nel pieno della campagna elettorale per il nuovo sindaco della città. Compito degli ordinati, spiega Zenti, «non è schierarsi per partiti o persone, ,ma segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana». Monsignor Zenti ha 75 anni ed è prossimo a lasciare l’incarico. Nella lettera il vescovo indica altri ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno dei doveri deiin occasione delle tornate elettorali nelle città è far coscienza a se stessi «e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata daldel, al tema dell’aborto e dell’eutanasia». È questo uno dei passaggi dellainviata ai confratelli della diocesi daldimonsignor Giuseppe Zenti, datata 18 giugno, nel pieno della campagna elettorale per il nuovo sindaco della città. Compito degli ordinati, spiega Zenti, «non è schierarsi per partiti o persone, ,ma segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana». Monsignor Zenti ha 75 anni ed è prossimo a lasciare l’incarico. Nellailindica altri ...

Pubblicità

Corriere : Verona, lettera del vescovo per il ballottaggio Sboarina-Tommasi: non votate chi sostiene il gender - Marilen97832318 : RT @riccardoVeron: Verona, la lettera del vescovo Zenti prima del ballottaggio Sboarina-Tommasi: «Non votate chi sostiene idee gender»…??????C… - riccardoVeron : Verona, la lettera del vescovo Zenti prima del ballottaggio Sboarina-Tommasi: «Non votate chi sostiene idee gender»… - ivomez : RT @Sydwerehere: Lettera del vescovo di Verona: “Votate chi riserva attenzione e sensibilità alla famiglia voluta da Dio e non alterata dal… - SaveMil : RT @matteowinkler: L’omofobia della Chiesa cattolica è cosa sin troppo nota per dedicarle tweet. Ma la lettera del vescovo di Verona a sost… -