Verona, il vescovo a gamba testa sui ballottaggi: 'Chi vota pensi a famiglia e dica no alla teoria gender' (Di lunedì 20 giugno 2022) Un fatto gravissimo. Spetta "ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del gender, al tema dell'aborto e dell'... Leggi su globalist (Di lunedì 20 giugno 2022) Un fatto gravissimo. Spetta "ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservatevoluta da Dio e non alterata dall'ideologia del, al tema dell'aborto e dell'...

Pubblicità

SkyTG24 : Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender” - Agenzia_Ansa : Il vescovo di Verona: 'Dovere dei sacerdoti in occasione delle tornate elettorali è individuare quali sensibilità e… - Corriere : Verona, lettera del vescovo per il ballottaggio Sboarina-Tommasi: non votate chi sostiene il gender - GiusPecoraro : RT @ArtnFoodNews: #verona #elezioni non sarei andato a votare ma questa volta se fossi di Verona si. È un paradosso colossale che una corpo… - laurapelosovr : Quando hai un amico memista embedded che arriva sempre prima della notizia ?? @lucacomper1 #sivola ? #Verona… -