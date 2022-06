Vecchie Glorie: parliamo di Ivan Franceschini (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver rivissuto le gesta di campioni indimenticati come Adrian Mutu e Steven Gerrard, la rubrica “Vecchie Glorie” torna nel calcio di provincia, con Ivan Franceschini. Roccioso difensore centrale, tra fine anni ’90 e inizio anni 2000 è stato uno dei perni di alcune realtà della Serie A quali Reggina e Torino su tutte. Altrettanto importanti le esperienze con Lucchese, Salernitana, Genoa, Chievo Verona e Cesena, senza dimenticare quella in Francia con l’Olympique Marsiglia. Per lui anche due presenze con la Nazionale under-21, a cavallo tra il 1996 e il 1997. Il tutto prima di intraprendere la carriera da allenatore, soprattutto in varie squadre di provincia calabresi. La carriera di Ivan Franceschini: dal Parma all’esplosione di Salerno, passando per la ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver rivissuto le gesta di campioni indimenticati come Adrian Mutu e Steven Gerrard, la rubrica “” torna nel calcio di provincia, con. Roccioso difensore centrale, tra fine anni ’90 e inizio anni 2000 è stato uno dei perni di alcune realtà della Serie A quali Reggina e Torino su tutte. Altrettanto importanti le esperienze con Lucchese, Salernitana, Genoa, Chievo Verona e Cesena, senza dimenticare quella in Francia con l’Olympique Marsiglia. Per lui anche due presenze con la Nazionale under-21, a cavallo tra il 1996 e il 1997. Il tutto prima di intraprendere la carriera da allenatore, soprattutto in varie squadre di provincia calabresi. La carriera di: dal Parma all’esplosione di Salerno, passando per la ...

Pubblicità

11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Ivan Franceschini #Cesena #ChievoVerona #Genoa #Lucchese #OlympiqueMarsiglia #Reggina… - Arypigliate : @GamePlayFusi @JediPerLItalia @Kamishiro_18 Boh, se ti piace il 14 iniziamo male. Delle vecchie glorie non troppo a… - salernonotizie : Vecchie Glorie – Nazionale Cantanti: all’Arechi anche patron Iervolino - ottopagine : Salernitana, in 9mila all'Arechi: festa grande con le vecchie glorie granata #Salerno - granatissimi : Salernitana, in 9mila all'Arechi: festa grande con le vecchie glorie granata -