Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: "Paura, orrore" (Di lunedì 20 giugno 2022) Sui social network l'attrice spagnola ha criticato la leader di Fratelli d'Italia per le parole su famiglia e comunità Lgtb dette durante il comizio di Marbella Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Sui social network l'attrice spagnola ha criticato la leader di Fratelli d'Italia per le parole su famiglia e comunità Lgtb dette durante il comizio di Marbella

Pubblicità

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - InfoMiniera : Hai recuperato l'ultima live? DIMISSIONI ELIO VITO da PARLAMENTARE + POLEMICA PESO VANESSA INCONTRADA - leftsnoopy : RT @DoraEbasta: Il problema degli italiani, non è l'economia, non è il lavoro, non è neanche la politica. È il pesoforma di Vanessa Incontr… - stocazzzzzo : RT @DoraEbasta: Il problema degli italiani, non è l'economia, non è il lavoro, non è neanche la politica. È il pesoforma di Vanessa Incontr… -

Vanessa Incontrada posta una foto in palestra su Instagram come risposta agli haters Sky Tg24 Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: "Paura, orrore" Dopo le sparate di Oliviero Toscani e Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada è intervenuta. "No alla lobby Lgbt, no all'ideologia di genere, no alla violenza islamista, no alla immigrazione, no alla ... Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: «Che orrore le sue parole» L’attrice ha riportato sui suoi social alcuni passaggi del comizio tenuto dalla leader di Fratelli D’Italia in Spagna, scrivendo anche ai suoi tanti follower: «Che paura» ... Dopo le sparate di Oliviero Toscani e Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada è intervenuta. "No alla lobby Lgbt, no all'ideologia di genere, no alla violenza islamista, no alla immigrazione, no alla ...L’attrice ha riportato sui suoi social alcuni passaggi del comizio tenuto dalla leader di Fratelli D’Italia in Spagna, scrivendo anche ai suoi tanti follower: «Che paura» ...