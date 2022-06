Vaiolo delle scimmie, il tiktoker Manuel Priori ricoverato allo Spallanzani: “Ecco come l’ho preso e come sto adesso”, il suo racconto (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 71mila i follower su Instagram mentre 689mila su TikTok. Parliamo di Manuel Priori, beauty influencer e creator attualmente ricoverato presso l’Istituto Nazionale di Malattia Infettive Spallanzani di Roma. A raccontare tutto è stato lo stesso ragazzo via social. Il 15 giugno scorso, con un TikTok dal titolo “Sono vivo”, Manuel ha spiegato: “Benvenuti nella mia stanza d’ospedale. Cosa mi è successo? Ora ve lo spiego. Ho contratto il Vaiolo delle scimmie. Sapete quella cosa di cui si sta parlando ultimamente? Ecco, in quanto influencer non potevo esimermi dall’essere tra i primi a provarlo”. “In realtà non è niente di pericoloso – ha detto raccontando la sua personale esperienza -, non ho sintomi, solo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 71mila i follower su Instagram mentre 689mila su TikTok. Parliamo di, beauty influencer e creator attualmentepresso l’Istituto Nazionale di Malattia Infettivedi Roma. A raccontare tutto è stato lo stesso ragazzo via social. Il 15 giugno scorso, con un TikTok dal titolo “Sono vivo”,ha spiegato: “Benvenuti nella mia stanza d’ospedale. Cosa mi è successo? Ora ve lo spiego. Ho contratto il. Sapete quella cosa di cui si sta parlando ultimamente?, in quanto influencer non potevo esimermi dall’essere tra i primi a provarlo”. “In realtà non è niente di pericoloso – ha detto raccontando la sua personale esperienza -, non ho sintomi, solo...

